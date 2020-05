Roma si sta preparando alla fase 2, che comincerà dal 18 maggio: la Sindaca Raggi fissa le fasce degli orari di apertura e chiusura di attività commerciali, artigianali e produttive della Capitale

La tanto attesa fase 2, quella della riapertura dell’Italia dopo l’emergenza Covid-19, è finalmente arrivata. Dal 4 maggio i cittadini hanno cominciato a riassaporare un po’ di libertà, ma dal 18 maggio la ripartenza sarà quasi totale. Lunedì, infatti, riapriranno moltissime attività e negozi e, tra le misure di sicurezza sanitaria adottate, c’è anche la ripartizione degli orari di lavoro. Così a Roma la Sindaca Virginia Raggi, con un’ordinanza firmata venerdì, ha fissato le fasce orarie per l’apertura e la chiusura di attività commerciali, artigianali e produttive, autorizzate dal Governo e dalla Regione Lazio a ripartire.

Roma, tutto pronto per la fase 2: l’ordinanza della Raggi fissa gli orari di apertura e chiusura delle attività. Ecco le tre fasce

A partire da lunedì 18 maggio, quando prenderà il via anche la seconda parte della fase 2, anche a Roma riapriranno le attività commerciali, artigianali e produttive. Con l’ordinanza dalla Sindaca Raggi sono state stabilita tre fasce orarie, che vanno dal lunedì al sabato. La F1 raggruppa tutti gli esercizi di vicinato del settore alimentare, i laboratori alimentari, svolti in forma artigianale, le medie e grandi strutture di vendita del settore alimentare, i panificatori. Essi potranno decidere se far parte della sotto-categoria F1A, che consente di aprire tra le ore 7 e le 8, per poi chiudere alle 15, o la F1B, con apertura tra le 7 e le 8, chiusura tra le 19 e le 21.30. Alla fascia F2, invece, appartengono i laboratori non alimentari, svolti in forma artigianale e non, con apertura tra le 9.30 e le 10 e chiusura alle 19.

Infine, nella F3 ci sono gli esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita del settore non alimentare, acconciatori ed estetisti, Phone center – Internet point. Essi dovranno aprire tra le 11 e le 11.30 e chiudere dopo le 19 ed entro le 21.30. Per le attività cosiddette “miste” è possibile scegliere discrezionalmente una delle fasce orarie descritte. Gli orari dell’ordinanza non sono obbligatori la domenica e nei giorni festivi infrasettimanali. Non soggetti all’ordinanza nemmeno tabaccai, farmacie, parafarmacie, attività all’interno di stazioni e aree di servizio.