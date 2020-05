Fratelli di Crozza, stasera il famosissimo show del comico di Genova torna con una nuova stagione ricca di appuntamenti e sketch comici.

Maurizio Crozza torna di nuovo live, in televisione, questa sera. Oggi, venerdì 15 maggio 2020, il comico italiano tornerà in diretta, live, con una nuovissima stagione del suo show più famoso: Fratelli di Crozza. Il programma televisivo incredibilmente irriverente e divertente ora tratterà, inevitabilmente, il COVID-19. Il virus ha caratterizzato l’ultimissima episodio della scorsa stagione, che di fatto è stato registrato senza il pubblico a causa del virus di Wuhan. Ora la stagione inizierà come aveva finito, senza il pubblico in studio, e inevitabilmente con il tema della pandemia a fare da perno a tutte le questioni e le situazioni che il comico metterà in scena.

Fratelli di Crozza, stasera inizia la nuova stagione – VIDEO

Stasera dalle ore 21.15, su Canale 9, andrà in onda la prima puntata della nuova stagione di Fratelli di Crozza. Ovviamente il pubblico non sarà presente in studio, dove si esibirà da solo insieme ai propri collaboratori. Niente applausi e niente calore del pubblico quindi per Crozza, che però certamente, da professionista quale è, riuscirà a firmare prestazioni comunque di altissimo livello. Stasera la prima puntata della nuova stagione.

