Una Diletta Leotta nostalgica su Instagram posta una serie di foto con le quali fa impazzire i suoi fan e non solo grazie a delle scollature profondissime

Dopo oltre due mesi di quarantena chi è che non ha nostalgia del passato? Soprattutto ora che siamo a metà maggio e c’è un’estate, le cui dinamiche future sono ancora molto incerte, all’orizzonte. Tra questi c’è la bella Leotta che non è stata nuova in queste settimane a ricordare i bei tempi spensierati dello scorso anno. L’ultimo post vede uno slideshow di 10 foto nelle quali, oltre ai ricordi, spuntano scollature e trasparenze che fanno impazzire il web.

Diletta Leotta nostalgica: le foto dell’estate scorsa

Diletta ha mostrato a tutti le foto di una serata, ad occhio e croce dell’estate scorsa, passata con amici ed amiche probabilmente nella sua Sicilia. Il tenero post nostalgico viene però messo in seconda parte dalla bellezza della giornalista che traspare da ogni singolo fotogramma. Le scollature esagerate del vestito dorato fanno inoltre da contorno, dando valore agli scatti. Ed è proprio qui che i suoi fan ed ammiratori sono andati in visibilio inondandola di complimenti, commenti dolci e vagonate di like e cuori.

