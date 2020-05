Ian Anderson, nell’ambito di una recente intervista, ha dichiarato di soffrire di una malattia polmonare, per la quale non esistono cure.

Le dichiarazioni di Ian Anderson sul suo stato di salute fanno preoccupare i fan. Come riporta Stone Music, infatti, l’ex Jethro Tull ha recentemente raccontato di soffrire di una malattia polmonare, per la quale, tuttavia, non esistono cure. L’intervista, come leggiamo dalla fonte, è stata rilasciata al giornalista Dan Rather, nell’ambito dello show televisivo “The Big Interview”.

La malattia di cui soffre l’artista britannico sarebbe la Broncopneumopatia Cronica Ostruttiva, una malattia per la quale, al momento, non esistono cure. Stando alle parole del cantante, riportate da Stone Music, i medici gli hanno diagnosticato Chronic Obstructive Pulmonary Disease un paio di anni fa. Questa particolare malattia provoca spesso delle “esacerbazioni”, ovvero dei periodi in cui si manifestano forme di infezioni che portano a bronchiti. Queste possono durare due o tre settimane e causano non poche difficoltà a salire sul palco.

Il cantante ha poi dichiarato di sentirsi leggermente meglio in quest’ultimo periodo: “Incrocio le dita, perché sono 18 mesi che non noto peggioramenti. Sto assumendo dei farmaci. Ma ho i giorni contati”.

Ian Anderson: “Soffro di una malattia degenerativa”

La notizia che più di tutte fa preoccupare i fan riguarda la progressione della malattia, di cui l’artista soffre da tempo. Il cantante ha dichiarato che il modo per combatterla è “usare tutta la forza dei polmoni e spingerla fino alla fine”.

La Chronic Obstructive Pulmonary Disease è una malattia degenerativa e, al momento, non conosce cure. Come riporta Stone Music, questo tipo di malattia porta a un’ostruzione respiratoria, che, progressivamente, si traduce in infiammazione cronica del tessuto polmonare.

Sulle possibili cause della malattia, non ci sono dati certi, ma Ian Anderson ha voluto precisare che, con ogni probabilità, 50 anni di vita sul palco, in mezzo a quelle che vengono chiamate “macchine del fumo”, potrebbero aver contribuito a creare questo problema.

