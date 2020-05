Coronavirus: un allevatore di Manerbio, a Brescia, ha voluto manifestare il suo affidamento alla Madonna attraverso una grande scritta sui campi agricoli.

Coronavirus: un drone ha ripreso e fotografato l’augurio di un allevatore nel bresciano, che ha impresso nei campi agricoli una grande scritta dedicata alla Madonna. La scritta, che rappresenta un atto di affidamento alla Madonna, recita “Ave Maria” ed è il coltivatore stesso ad annunciare la motivazione che l’ha spinto a tale impresa. Le parole del coltivatore, riportate da Avvenire, parlano di “atto di devozione a Maria“.

In un periodo difficile come questo, il contadino ha voluto spiegare come gli agricoltori siano molto legati alla terra e come in questi mesi non abbiano mai smesso di lavorare, accudendo gli animali e la terra. In realtà, come possiamo vedere dalle foto pubblicate sulla pagina Facebook della parrocchia di Manerbio, anche un altro campo è stato “decorato”.

Coronavirus, Brescia: l’atto di devozione a Maria

Come riporta Avvenire, l’allevatore ha manifestato il suo atto di affidamento alla Madonna con quest’opera, attraverso cui ha decorato i terreni della cooperativa presso cui lavora. Il lavoro non deve essere stato molto semplice, dal momento che, come leggiamo dalla fonte, l’agricoltore si è messo all’opera utilizzando sia un trattore, sia i reflui zootecnici a disposizione.

Come riporta Avvenire, quello con la scritta “Ave Maria” non è l’unico campo “decorato”. Il coltivatore, con la stessa tecnica, ha anche disegnato un grande cuore, come gesto di speranza, in un altro campo presso cui lavora. Come leggiamo dalla fonte, sia la scritta, sia il disegno sono visibili anche dalle auto che passano lì vicino. Questo perché i campi sono molto vicini a un cavalcavia.

