Sarà una domenica strana segnata da un meteo che vedrà il ritorno delle piogge. La prossima settimana avremo condizioni shock, con forti cambi termici.

Sarà una settimana strana quella in arrivo per l’Italia. Infatti il meteo vedrà il ritorno delle piogge sulla penisola, ma non solo, infatti avremo delle condizioni meteorologiche estreme, con le piogge che si alterneranno a caldo estremo. Infatti le piogge faranno capolino alla nostra penisola proprio nel corso di questa domenica, con precipitazioni sparse per tutta la penisola.

Come abbiamo anticipato, proprio la prossima settimana avremo delle condizioni meteo estreme, con le piogge che faranno ingresso da lunedì e potrebbero trasformarsi in veri e propri nubifragi a causa dei forti contrasti termici. Infatti dopo i primi giorni della settimana segnata dalle piogge, avremo poi un forte caldo che colpirà l’Italia intera, facendo registrare temperature estive. Andiamo quindi a vedere che tempo ci sarà durante questa domenica, che vedrà un primo ritorno delle piogge.

Meteo, tornano le piogge: primo cambiamento in questa domenica

Sarà quindi una domenica strana dal punto di vista meteo, con le piogge che inizieranno a toccare la penisola già durante questa domenica. Infatti le precipitazioni scenderanno in varie zone dell’Italia, con il clima che subirà dei piccoli cambiamenti dal punto di vista della temperatura. Andiamo quindi a vedere cosa succederà durante questa domenica, andando ad analizzare la situazione per ogni settore.

Sulle regioni del Nord Italia inizieranno ad arrivare le prime piogge sulle Alpi occidentali. Queste precipitazioni, poi, aumenteranno d’intensità con l’arrivo della sera e ragggiungeranno anche le settimane di Nord Ovest. Di conseguenza anche le temperature subiranno un leggero, con massime che andranno dai 22 ai 27 gradi.

Mentre invece sulle regioni del Centro Italia, avremo al mattino dei cieli nuvolosi su tutto il centro. In giornata avremo maggiori aperture su gran parte delle regioni, mentre torneranno le piogge su Umbria, Abruzzo e Lazio. In serata invece grave peggioramento sulla Sardegna, con l’arrivo di temporali. Qui le temperature rimarranno stazionarie, con massime tra i 23 e 28 gradi.

Infine sulle regioni del Sud Italia avremo al mattino qualche addensamento sulla Campania, ma non si faranno segnare fenomeni particolari, con schiarite sempre più ampie nel pomeriggio. Da domani, invece potrebbero arrivare qui anche le piogge. Le temperature anche qui resteranno stabili, con massime tra i 24 ed i 28 gradi.

