Giochi Xbox Series X, due giochi che da poco sono stati annunciati dovrebbero essere tra i primi a girare a 120 pfs nativi sulla nuova console.

A dicembre 2020, salvo enormi sorprese dovute alla pandemia, chi ama i videogame dovrà mettere mano al portafoglio e decidere. La battaglia decennale tra Microsoft e Sony si rinnoverà con un altro scontro tra titani, che vedrà in campo le ultime rispettive creazioni in campo tecnologico. La compagnia americana proverà a tornare al top delle vendite con la potentissima Xbox Series X, una console che, scheda tecnica alla mano, promette cose straordinarie. La compagnia giapponese invece proverà a difendere il titolo di console più videogiocata anche nella prossima generazione con PlayStation 5. Negli ultimi giorni sono stati annunciati dei giochi Xbox Series X che stanno stuzzicando e non poco la fantasia degli utenti e degli acquirenti con promesse di resa grafica senza precedenti.

Giochi Xbox Series X, doppio annuncio per giocare a 120 fps – VIDEO

Pochi giorni fa Microsoft ha annunciato due giochi.

Dirt 5. L’ultimo capitolo della serie automobilistica che da anni detta legge nel campo della simulazione automobilistica. Il nuovo gioco dovrebbe portare gli amanti su piste ancora più mozzafiato e scene sempre nuove.

Second Extinction. Dai creatori di Just Cause, uno shooter apocalittico che metterà gli umani contro i dinosauri e la loro fame senza precedenti.

Entrambi i giochi, stando alle ultime indiscrezioni, dovrebbero essere in grado di girare a ben 120 pfs nativi. Una velocità senza paragone, che significherebbe un salto vero e proprio verso la next-gen.

