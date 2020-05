Ecco tutti i numeri del bollettino della Protezione Civile sul Covid-19 del 9 maggio: aumento record dei guariti, morti in diminuzione. Sempre meno positivi in Italia

Dati incoraggianti quelli sul Covid-19 oggi, diffusi oggi nel bollettino del 9 marzo della Protezione Civile. Nelle ultime 24 ore sono stati registrati 1.083 nuovi casi positivi, mentre le persone attualmente malate sono scese a 84.842 (-3.119). Cala il numero dei morti rispetto a ieri: 194. Boom di guariti, che oggi si attestano a 4.008 unità.

Covid-19, il bollettino del 6 maggio: salgono contagi e morti

La Lombardia continua ad essere in cima per numero di contagi, che salgono a 81225 in seguito ai nuovi 502 casi registrati. Numeri altissimi, che confermano come quella sia la regione al centro dell’intero contagio in Italia. Segue il Piemonte, con 181 nuovi casi e poi l’Emilia Romagna, con altri 121 casi da tenere in considerazione.

