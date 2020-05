Incredulo dinanzi alle immagini dei Navigli di ieri sera, il sindaco Sala di Milano si è dimostrato determinato a chiudere tutto

Fase 2, Milano sembra essere tornata quella di un tempo. La dimostrazione arriva da alcune immagini pubblicate sul sito web di Repubblica e riprese sui Navigli, da sempre centro nevralgico non solo della ‘movida’. Complice la bella giornata di sole e temperatura gradevoli, tanta gente per strada e molto poca con le mascherine.

distanziamento sociale, folla più vicina ad un assembramento che alla rigidissime regole imposte fino a domenica. Come se nulla fosse, insomma, soprattutto per una larga parte di quota giovane persa tra la folla. Il filmato, girato attorno alle 19 di ieri a Milano, parla chiaro. Nessuna misura di distanziamento sociale, folla più vicina ad un assembramento che alla rigidissime regole imposte fino a domenica. Come se nulla fosse, insomma, soprattutto per una larga parte di quota giovane persa tra la folla.

Navigli colmi di gente, il sindaco di Milano Sala è iracondo

Incredulo Giuseppe Sala, sindaco di Milano, dopo aver visto le immagini che ritraggono un fiume di gente ai Navigli. Come se nulla fosse mai accaduto, i suoi cittadini erano riversi in strada dimenticandosi del dramma che abbiamo vissuto e che ancora non è del tutto passato.

“O le cose cambiano oggi, non domani, è un ultimatum, – tuona Sala – o io domani come al solito sarò qui a Palazzo Marino e prenderò provvedimenti, chiudo i Navigli e chiudo l’asporto si bar e ristoranti”.