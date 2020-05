Covid-19, nuovo studio mostra l’efficacia di un altro farmaco: ecco i risultati dello studio realizzato dall’ospedale San Raffaele di Milano.

Altra importantissima svolta per quel che riguarda la lotta al Covid-19. L’immunologo Giulio Cavalli, con l’aiuto di Lorenzo Dagna, ha infatti evidenziato l’efficacia di un altro farmaco contro il Coronavirus in uno studio realizzato all’ospedale ‘San Raffaele’ di Milano. Si tratta dell’Anakinra che – come mostra la rivista ‘Lancet Rheumatology’ – spegnerebbe l’eccessiva risposta immunitaria causata dalle formi più gravi di Coronavirus e neutralizzerebbe la molecola infiammatoria Interleuchina-1 (IL-1).

Covid-19, l’efficacia dell’Anakinra

Secondo i test effettuati, il 72% dei pazienti analizzati avrebbe mostrato un netto miglioramento della funzione

respiratoria e dell’infiammazione sistemica proprio grazie alla somministrazione del farmaco Anakinra. Ma è presto per cantare vittoria: come afferma lo stesso Giulio Cavalli, gli ottimi risultati ottenuti dovranno essere confermati da studi più approfonditi. L’inizio, però, è davvero promettente e rappresenta un ulteriore passo in avanti nella lotta contro il Coronavirus (Covid-19) che si preannuncia davvero molto lunga, in attesa della realizzazione del vaccino.

