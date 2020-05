Florian Schneider è morto. Il famosissimo fondatore del gruppo Kraftwerk è scomparso pochissimi minuti fa.

Florian Schneider non c’è più. Il famosissimo musicista è scomparso da qualche minuti, lasciando un vuoto incolmabile nel cuore di milioni di amanti della musica elettronica. Proprio lui, insieme all’amico Ralf Hütter, aveva fondato un nuovo gruppo musicale con una nuova idea in mente. Erano gli anni ’70, il gruppo si sarebbe chiamato Kraftwerk ed avrebbe contribuito come pochi alla musica rock ed elettronica.

In particolari ricordiamo brani incredibili come Autobahn, Radio-Activity e Trans-Europe Express, che hanno avuto una eco ancora oggi difficile da calcolare. I maggiori gruppi di musica elettronica di quell’epoca vennero pesantemente influenzati dai loro album, dalla loro estetica, dal loro modo di fare e di vivere il panorama musicale dell’epoca.

Florian Schneider è morto, era il fondatore dei Kraftwerk

David Bowie, i Joy Division, i Depeche Mode: tutti mostri sacri influenzati dai Kraftwerk durante il loro decennale cammino verso l’apice delle classifiche mondiali. Una storia anche travagliata però. Schneider ed Hutter sono stati infatti gli unici due membri fissi del gruppo musicale, che ha visto varie fratture interne e cambiamenti spesso inevitabili durante la sua storia.

Il gruppo spesso si presentava come un insieme di automi, macchine più importanti delle persone che erano attorno, quasi transumanisti. La notizie è stata resa ufficiale da Billboard: “ll cofondatore dei Kraftwerk Ralf Hütter ha dato la triste notizia”, si legge, “l’amico e socio Florian Schneider è morto dopo una battaglia contro il cancro“.

