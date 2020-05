Lutto nel mondo del cinema: è morto all’età di 93 anni John Ericson. L’attore, tedesco d’origine, era considerato una stella del cinema anni Cinquanta

Si è spento all’età di 93 anni l’attore John Ericson. Colpito da una polmonite qualche settimana fa, a seguito di varie complicazioni non ce l’ha più fatta. A dare il triste annuncio della scomparsa un portavoce della sua famiglia all’Hollywood Reporter. Secondo quanto riportato dal media americano, Ericson sarebbe deceduto domenica scorsa.

Noto ai più per le sue numerose pellicole risalenti agli anni ’50, John Ericson era considerato una delle stelle più luminose del cinema della “dolce vita”. Principalmente protagonista di commedie romantiche, l’attore è partito da Hollywood per poi trasferirsi a Cinecittà e consacrarsi in Italia.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Addio a Matteo De Cosmo: direttore artistico Marvel ucciso dal Coronavirus

Chi era John Ericson, l’attore che conquistò l’Italia

Nato a Düsseldorf il 25 settembre 1926 da padre tedesco e madre svedese, John Ericson si traferì da piccolo negli Stati Uniti, per scappare dal regime nazista. Sin da bambino, mostra una grande passione per il mondo dello spettacolo e della recitazione. Si iscrive all’American Academy of Dramatic Arts di New York, prima di debuttare ad Hollywood col film “Teresa”. Da questo momento in poi, per tutti gli anni ’50 Ericson fa parte di diverse pellicole di successo nel mondo del cinema americano.

Agli inizi degli anni ’60, arriva la svolta. Ericson decide di trasferirsi in Italia, e diventa un simbolo del cinema prodotto a Cinecittà. Riconosciuto principalmente per la sua presenza in “Sotto dieci bandiere” di Duilio Coletti, Ericson passa 10 anni recitando in grandi produzioni di successo. Agli inizi degli anni ’70, torna negli Usa per prender parte a “Pomi d’ottone e manici di scopa“, un film di Walt Disney.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Morto John Lafia, regista e sceneggiatore de La Bambola Assassina