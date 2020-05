Fase 2, il premier Conte è soddisfatto: “La strada è ancora lunga ma l’Italia riparte”. Il lockdown è stato indispensabile ma ora è il momento di guardare avanti

Il lockdown più duro è alle spalle e per l’Italia questo è il momento di ripartire e guardare avanti. Lo sa bene il premier Giuseppe Conte che ha concesso nelle ultime ore una lunga intervista ad “Affari Italiani“, condivisa sulla sua pagina Facebook pochi minuti fa. L’occasione per fare un primo punto della situazione dopo l’uscita dalla difficilissima Fase 1 e nel tentativo di rialzare la testa per far ripartire il paese. I numeri dei contagi e delle vittime sono in calo ma non bisogna abbassare la guardia. Anche la ripresa economica sarà lunga e difficoltosa ma bisogna affrontare il percorso con entusiasmo ed ottimismo. Conte si racconta senza filtri ad Angelo Maria Perrino, cercando di far filtrare la soddisfazione per quanto fatto finora, senza però abbassare la guardia.

La Fase 2 è partita da sole 24 ore ma già si possono fare delle rapide valutazioni: “Al di là di singoli episodi, abbiamo riscontrato un comportamento molto responsabile da parte degli italiani“. In effetti sono stati scongiurati i grossi esodi tanto temuti alla vigilia.

“La risposta dei cittadini si sta confermando all’altezza delle difficoltà del momento, da Nord a Sud, da Milano a Roma, da Torino a Napoli, da Genova a Palermo. Gli spostamenti sui mezzi pubblici e il ritorno al lavoro di milioni di persone si stanno svolgendo senza eccessivi disagi. Un buon primo passo in una strada molto lunga“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Riapertura palestre, si punta al 18 maggio: distanze e misure rigide

Fase 2, Conte soddisfatto: “La strada è lunga ma l’Italia riparte”

Il pensiero di Giuseppe Conte è già rivolto alle prossime mosse e al quadro internazionale, fondamentale per una ripresa comune.

“L’Unione europea sta dando prova in queste settimane di aver compreso gli errori del passato. Anche rispetto all’inizio della pandemia, quando l’Italia si è ritrovata sola. Sono fiducioso che insieme sapremo affrontare questa sfida storica“. Poi una battuta su Trump e le responsabilità cinesi:

“Quando tutto sarà finito e acquisendo tutte le giuste informazioni, sarà necessario approfondire su eventuali responsabilità nello scoppio della pandemia. Per il momento però riteniamo prioritario favorire il più possibile la collaborazione internazionale quale strumento fondamentale per sconfiggere il virus e per tutelare la salute globale“.

Per quanto riguarda i prossimi passaggi della Fase 2 Conte risponde deciso: “Fino al 17 maggio saranno in vigore le misure contenute nell’ultimo Dpcm che, voglio ribadirlo, non significa un ‘liberi tutti’. Alcune Regioni hanno una curva epidemiologica migliore e ne terremo conto nei prossimi giorni. Siamo al lavoro anche per questo, avendo sempre come prioritario l’interesse generale della tutela della salute di tutti i cittadini“.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Bill Gates chiama Conte: pronti a collaborare per trovare il vaccino