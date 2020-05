Lutto nel football americano: è morto Don Shula, coach più vincente della storia e famoso per un’annata straordinaria alla guida dei Miami Dolphins.

Lutto nel mondo del football americano. E’ morto all’età di 90 anni Don Shula, coach più vincente della storia di questo sport e famoso anche per aver disputato una stagione straordinaria alla guida dei Miami Dolphins. Il tecnico originario dell’Ohio ha conquistato la bellezza di 347 vittorie in carriera, trionfando per due volte al Super Bowl alla guida di Miami. Ecco il post pubblicato proprio in queste ore dai Dolphins: “Lui è stato il patriarca della nostra squadra per 50 anni e ha imposto i Dolphins e la nostra città al centro della scena sportiva del Paese“.

