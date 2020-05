Passano le settimane, ma non si placano le bufale e le fake news relative al Coronavirus e alla sua diffusione. Il Ministero della Salute ne ha smentite alcune sul proprio sito

Da quando è scoppiata l’emergenza Coronavirus, ogni giorno arrivano novità relative alla pandemia, alle sue origini e alla sua diffusione. Essendo una malattia del tutto nuova, si sa ben poco a riguardo. Tra le tante notizie verificate, girano però anche parecchie bufale e fake news. Il Ministero della Salute ne ha smentite alcune sul proprio sito, ma ce ne sono tante altre che continuano a circolare.

Tra queste, una afferma come le piscine possano facilitare la diffusione del Covid-19. Si tratta di una fake news in quanto, almeno per il momento, non esistono prove che dimostrino l’esposizione al virus usufruendo di piscine o vasche idromassaggio. Il Ministero consiglia comunque la continua manutenzione e santificazione delle vasche, oltre che incentivare le persone a mantenere le distanze di sicurezza anche in acqua.

Coronavirus e bufale: dalle donazioni di sangue ai rischi per i fumatori

Oltre alla fake news sulla pericolosità delle piscine, sul web circolano svariate bufale relative al Coronavirus e alla sua diffusione. Una di queste millanta come il fumo non aumenti il rischio di contrarre il virus. Studi dimostrano come, nei fumatori, l’esposizione alla malattia sia fino a tre volte maggiore rispetto a un non fumatore.

Per quanto riguarda le donazioni di sangue, alcune bufale dichiarano che, per il momento, non è possibile farne in quanto non rientrano tra gli spostamenti consentiti. Anche questa è una fake news. Il Ministero della Salute ha sottolineato come le donazioni sanguigne rientrino a pieno diritto nelle “motivazioni di assoluta urgenza“.

Si parla anche dei più piccoli e di alcuni sintomi che non dovrebbero allarmare. Nello specifico, bufale evidenziano come non sia necessario preoccuparsi qualora un bambino avesse la febbre. Non è però così. Sebbene il virus colpisca principalmente adulti e anziani, i bambini non sono immuni alla malattia. Rimane in ogni caso necessario consultare un pediatra.

