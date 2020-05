A New York, nella giornata di ieri, migliaia di persone hanno preso d’assalto Central Park, non curanti dell’emergenza Coronavirus

Nonostante siano passati ormai più di due mesi dallo scoppio dell’emergenza Coronavirus, la situazione fatica ancora a migliorare. I numeri, seppur in calo, continuano ad essere decisamente alti e preoccupanti. In Italia, dalla giornata di oggi è iniziata ufficialmente la Fase 2, che permetterà una lenta ripresa dell’attività lavorativa e maggiori concessioni a livello di spostamenti.

Negli Stati Uniti, invece, la situazione è ancora critica, e lo dimostrano i dati giornalieri. Le misure relative al lockdown rimangono valide, e lo saranno ancora per un po’. Nonostante questo, però, arrivano diverse testimonianze che dimostrano come non tutti i cittadini siano consapevoli dei rischi legati alla pandemia. Nella soleggiata giornata di ieri, a New York, migliaia di persone si sono recate a Central Park per godersi una giornata in compagnia.

New York, in migliaia a Central Park: la testimonianza

Dagli Stati Uniti arrivano immagini che sembrano essere di mesi fa, lontani dallo scoppio del Coronavirus e da tutto ciò che ne è conseguito. A Central Park, il parco più famoso di New York, nella giornata di ieri migliaia di persone hanno deciso di non rinunciare a una domenica di sole con la propria famiglia o con gli amici. All’ingresso, degli addetti distribuivano gratuitamente mascherine protettive, ma le immagini mostrano come non tutti le abbiano indossato.

Nonostante i numeri siano decisamente preoccupanti, negli USA si tende ancora a sottovalutare il problema. Migliaia di Forze dell’Ordine hanno circondato il perimetro del parco per garantire il rispetto delle misure di sicurezza, ma non sempre è stato possibile farlo.

