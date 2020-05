Per un ottimo pranzo della domenica, sul tavolo non possono mancare i cannelloni. Ecco la ricetta per prepararli

Degli ottimi cannelloni sono un must have sulla tavola degli italiani. Una ricetta facile dai massimi risultati: ecco come prepararli.

INGREDIENTI PER LA PASTA ALL’UOVO PER 16 CANNELLONI

300 g Farina 00

3 Uova

PER LA SALSA DI POMODORO

250 g Passata di pomodoro

3 cucchiai Olio extravergine d’oliva

1 spicchio Aglio

Sale fino q.b.

PER LA BESCIAMELLA CLICCA QUI

PER IL RIPIENO

200 g Salsiccia

300 g Carne bovina trita

2 Uova medie

100 g Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare

10 g Olio extravergine d’oliva

80 g Cipolle

60 g Sedano

80 g Carote

20 g Vino rosso

1 pizzico Sale fino

1 pizzico Pepe nero

PER COSPARGERE

15 g Parmigiano Reggiano DOP da grattugiare

Ricetta per preparare degli ottimi cannelloni

Per preparare degli ottimi cannelloni, partire dalla pasta all’uovo. Mettere in una ciotola la farina e le uova precedentemente sbattute. Impastare fino ad ottenere un composto omogeneo e compatto, avvolgere nella pellicola e mettere 1 ora.

Intanto realizzare il sugo, versare un filo d’olio in una pentola a fuoco basso, aggiungere l’aglio fino a farlo dorare. Aggiungere poi la passata di pomodoro, sale e pepe. Lasciar cuocere a fiamma bassa per circa 30 minuti.

A questo punto si può procedere a preparare la besciamella come abbiamo visto precedentemente qui.

Passare poi al ripieno, preparare il soffritto sminuzzando carote, sedano e cipolla, metterli in una pentola con un filo d’olio e soffriggere. Aggiungere la carne tritata e la salsiccia sbriciolata e privata del suo budello. Mescolare spesso, salare, pepare e sfumare con vino rosso. Lasciar cuocere per 10 minuti. Quando sarà freddo aggiungere uova, parmigiano e mescolare.

Continuare con la ricetta per i cannelloni dividendo il panetto in due e stendere ciascuna metà fino a circa 1-2mm di spessore. Scottare i rettangoli creati per 1 minuto in acqua bollente salata, uno alla volta. Alla fine aggiungere un po’ di ripieno per ogni sfoglia ed arrotolare. Una volta arrotolati tutti i cannelloni, prendere una teglia e stendere un po’ di salsa di pomodoro ed un po’ di besciamella.

Riporre tutti i cannelloni in fila, affiancandoli uno all’altro e spolverare del parmigiano. Una volta fatti tutti i passaggi, cuocere in forno statico per 15 minuti a 180°. Servire caldi e…buon appetito!