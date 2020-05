Caffè o cappuccino e cornetti, la colazione perfetta esiste. Ecco la ricetta super gustosa per delle meravigliose brioches

Cornetti e caffè o cappuccino. Esiste colazione migliore? Probabilmente no, quindi ecco la ricetta per preparare dei cornetti super gustosi per soddisfare i palati di tutta la famiglia.

INGREDIENTI

500 g Farina Manitoba

3 Uova grandi

180 g burro morbido

80 ml latte a temperatura ambiente

80 g Zucchero

1 bustina Vanillina

12 g lievito secco oppure 20 g di lievito di birra fresco

50 ml Acqua

PER LA SFOGLIA

60 g burro morbido

PER IL RIPIENO

q.b. Crema Pasticciera

q.b. Nutella

q.b. Marmellata

Come preparare una gustosa ricetta per cornetti

Per cominciare, sciogliere il lievito in 50ml d’acqua ed aggiungere 50 g di farina. Lasciar lievitare per 30 minuti. Allo scadere, mettere nella ciotola dell’impastatrice la farina, il lievitino precedentemente preparato, lo zucchero, la vanillina, il latte e cominciare ad impastare. Un po’ alla volta incorporare le uova, il burro morbido e continuare a lavorare per 10 minuti.

Quando l’impasto risulterà omogeneo, mettere all’interno di una ciotola, ricoprire con pellicola e lasciar lievitare per 3-4 ore nel forno con luce accesa. Tirar fuori quando l’impasto sembrerà duplicato.

Quando l’impasto sarà pronto, iniziare a lavorarlo stendendolo sulla spianatoia e formando un rettangolo dall’altezza di 2-3 millimetri. Successivamente spalmare sopra del burro ammorbidito. Piegare in 3 parti l’impasto ed avvolgerlo all’interno della pellicola, lasciandolo in frigo per 1 ora. Ripetere il procedimento per almeno 3 volte.

Una volta ripetuto il procedimento, stendere il panetto con uno spessore di 2-3 millimetri e tagliare dei triangoli. Arrotolare i pezzi di sfoglia tagliati in triangoli e metterli su una teglia da forno, coprirli con pellicola trasparente e lasciarli lievitare ancora 1 ora.

Una volta lievitati, spennellarli e con tuorlo d’uovo e latte ed infornarli a 170° per 30 minuti. Al termine lasciarli raffreddare e farcirli come si preferisce.