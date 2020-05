Luca Zaia si scontra con il governo sulla Fase 2: il governatore del Veneto vuole riaprire tutto non ha intenzione di ritirare le ordinanze, nonostante il decreto anti Covid-19

A due giorni dalla data della parziale riapertura dell’Italia dopo quasi 2 mesi di lockdown, il braccio di ferro tra il governo e le Regioni si fa sempre più duro. Dopo le aspre polemiche tra l’esecutivo e la governatrice della Calabria, Jole Santelli, che ha ordinato la riapertura di bar e ristoranti nel proprio territorio, ora anche Luca Zaia torna a parlare con toni di sfida. Il presidente del Veneto, all’Ansa, spiega: “Non ritirerò le ordinanze perché non sono in contrasto con il Dpcm, ma sono di buon senso e vogliono rispettare i cittadini. Noi possiamo riaprire tutto“.

Fase 2 Covid-19: Zaia vuole riaprire il Veneto: “Tamponi e mascherine”

Secondo Zaia, dunque, le ordinanze firmate in Veneto non si scontrano con il testo del decreto del governo sulla fase 2 e si può tranquillamente procedere verso la quasi totale riapertura delle attività. “Ci hanno contestato la vendita di abbigliamento per bambini e dei fiori al mercato all’aperto perché non è previsto – afferma Zaia – mentre invece lo è nei supermercati e in fioreria. Abbiamo l’ok del Comitato scientifico, possiamo riaprire tutto“. Ovviamente la ripartenza passa attraverso misure di sicurezza precise: “Dobbiamo capire che il virus non è finito e che dobbiamo conviverci. Perciò, per fare questa battaglia è necessario che tutti indossino la mascherina. Penso che si andrà verso un’apertura differenziata per Regioni. Attualmente stiamo effettuando circa 11-12 mila tamponi al giorno, ma entro settembre vorremmo arrivare a farne 30mila“.

