Lutto nel mondo del calcio. Si è spento all’età di 72 anni Trevor Cherry, leggenda del calcio inglese tra gli anni ’70 e ’80

Arriva una bruttissima notizia per gli appassionati di calcio. All’età di 72 anni, si è spento Trevor Cherry. Leggenda del calcio inglese, è stato una colonna portante del Leeds a cavallo tra gli anni ’70 e gli anni ’80, portandolo a livelli altissimi. Ricordato anche per le 27 presenze con la Nazionale inglese, la sua scomparsa inaspettata ha stupito tutti.

A comunicarne la morte è stato proprio il suo club di una vita, il Leeds, che con una nota ufficiale sul proprio sito ha dato il triste annuncio. “Il Leeds è profondamente dispiaciuto nel dare l’annuncio della scomparsa di una nostra leggenda, Trevor Cherry“.

Chi era Trevor Cherry, storico capitano del Leeds

Nato ad Huddersfield il 23 febbraio 1948, Trevor Cherry è considerato uno dei giocatori inglesi maggiormente di spicco tra gli anni ’70 e gli anni ’80. Di ruolo difensore, Cherry ha raggiunto l’apice della sua carriera giocando nel Leeds dal 1972 al 1982, con oltre 400 presenze in Premier League e 24 gol segnati. Protagonista degli anni d’oro del club inglese, porto la squadra alla vittoria del campionato inglese nella stagione 1973-74.

Conclusa l’esperienza al Leeds, nel 1982 Cherry si trasferisce al Bradford City, dove intraprende l’inedita carriera di giocatore-allenatore. In campo riesce a collezionare 92 presente, fino al ritiro nel 1985. Da allenatore, invece, continua fino al 1987, per poi lasciare e non allenare mai più. Con la Nazionale inglese ha giocato per 27 volte tra il 1976 e il 1980.

