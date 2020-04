Dopo l’annuncio ufficiale da parte del social network, arrivano finalmente le Facebook Rooms, per videochiamare fino a 50 persone. Come creare una stanza

Nelle ultime settimane, i servizi che offrono la possibilità di videochiamare parenti e amici hanno ottenuto un boom di traffico senza precedenti. Le persone, costrette a rimanere a casa causa lockdown, trovano nella tecnologia un efficace rimedio alla lontananza. Ai vari Whatsapp, Zoom e Skype si è inserito prepotentemente anche Facebook.

Il social network di Mark Zuckerberg, pochi giorni fa, ha annunciato le Facebook Rooms, che tramite Messenger offrono la possibilità di videochiamare fino a 50 persone contemporaneamente, senza alcun limite di tempo. Dopo qualche giorno di sperimentazioni, il servizio è finalmente disponibile anche in Italia. Al momento è supportato da Google Chrome e dalle app per smartphone, ma presto verrà allargato agli altri browser. Per creare una stanza basteranno pochi e semplici passaggi.

Facebook Rooms, come si crea una stanza

Facebook Rooms è finalmente realtà anche in Italia. Il servizio offre la possibilità di videochiamare fino a 50 persone contemporaneamente, senza alcun limite di tempo. Per fare ciò, basterà seguire alcuni passaggi molto semplici. Innanzitutto, servirà recarsi sulla propria bacheca Facebook e cliccare sull’opzione ‘Crea una stanza‘, che si trova vicino a quella per pubblicare un nuovo post. A questo punto, sarà possibile personalizzare il tutto, scegliendo l’obiettivo della videochiamata (fare due chiacchiere, studiare, ballare ecc.).

Fatto ciò, sarà possibile selezionare chi potrà accedere alla videochiamata. Facebook offre la possibilità di rendere la room pubblica, o di invitare singolarmente le persone interessate. Ultimo passaggio, decidere quando avviare la call. È possibile anche programmarla ad un orario e a una data diversa. A questo punto, il più è fatto. Cliccando su ‘Avanti’ usciranno alcune raccomandazioni di Facebook, che fornirà anche un link per invitare persone che non hanno un account sul social network. A chi è già iscritto, invece, spunterà l’opzione di entrare nella videochiamata da Messenger.

