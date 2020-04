Vaccini, la scioccante deposizione di Stanley Plotkin: “Bambini come cavie”. Il video dell’anziano medico americano risale al 2018 e sta girando sui social

In questo momento di lotta alla pandemia di coronavirus l’argomento più discusso è senza dubbio quello del vaccino. Trovare una cura che possa mettere al sicuro la nostra vita e tornare alla normalità delle pratiche sociali è il must per tutte le case farmaceutiche mondiali. Ma come vengono sperimentati i vaccini? Quali sono le procedure e le cavie utilizzate per conseguire il risultato? A parziale risposta sta girando in queste ore sul web un video dell’anziano medico americano Stanley Plotkin, autore del testo sui vaccini considerato libro di riferimento sulla materia, oltre che consulente delle principali case farmaceutiche di ricerca.

Il filmato mostra l’86enne rispondere a delle domande specifiche, all’interno di una causa tra marito e moglie sull’opportunità di vaccinare il figlio.

I 7 minuti e 29 sono davvero pochi se paragonati al complesso della causa in questione, ma aiutano a comprendere il tema delicato delle cavie. Per i vaccini, conferma il medico, venivano utilizzati bambini disabili, orfani e figli di madri detenute.

I test venivano effettuati, sempre secondo Plotkin, su feti abortiti non spontaneamente.

Ognuno è libero di farsi la propria idea.

