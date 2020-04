Pane fatto in casa: una ricetta semplice, gustosa e, soprattutto, molto economica. Con semplici passaggi, è possibile sfornare un pane di grande qualità.

Il pane fatto in casa è una di quelle ricette che non richiedono preparazioni troppo sofisticate. Con pochi e semplici ingredienti, il risultato è garantito e avremo un pane dalla mollica morbida e dalla crosta fragrante. Gli ingredienti per un buon pane fatto in casa sono pochi e la preparazione richiede passaggi semplici, vediamoli insieme.

Ingredienti per il pane fatto in casa

Farina: 500 g

Sale: 1 cucchiaino

Acqua: 400 ml

Olio extravergine d’oliva: q.b.

Lievito di birra: 7 grammi (o mezza bustina)

Come fare un pane delizioso con una ricetta semplicissima

Facendoci aiutare da una ciotola, sciogliamo il lievito di birra nell’acqua, che deve essere tiepida. A questo punto aggiungiamo la farina e il sale, amalgamando il tutto, direttamente nella ciotola, con le mani. In questo caso può venirci in aiuto l’olio extravergine d’oliva, da aggiungere in piccole quantità, se necessario.

Quando l’impasto avrà raggiunto una consistenza tutto sommato morbida e, soprattutto, asciutta, è giunto il momento di toglierlo dalla boule per spostarlo su un piano di lavoro. A questo punto, iniziamo a lavorare l’impasto energicamente, per circa 10 minuti. Dopo avergli dato una forma sferica, copriamo il nostro impasto con un panno e lo lasciamo lievitare per due ore. Trascorse le due ore, possiamo trasferirlo in uno stampo e lo lasciamo lievitare per altre due ore.

Siamo pronti per informare il nostro pane. Scaldiamo il forno, mettendolo a 180 gradi di temperatura. Inforniamo dunque il nostro pane per 40 minuti. Quando il pane risulterà ben dorato e il profumo si sprigionerà in tutta la casa, allora significa che ci sta dando un segnale: il pane è pronto per essere sfornato.

Come abbiamo visto, la ricetta per un pane morbido all’interno e fragrante nella sua parte esterna, non richiede una preparazione complicata: bastano pochi ingredienti e il risultato sarà ottimale.

