Il mondo del cinema piange la scomparsa di Irrfan Khan. L’attore, protagonista di “Vita di Pi” e “The Millionaire”, aveva 53 anni.

Morto oggi, all’età di 53 anni, l’attore indiano Irrfan Khan. Come riporta La Gazzetta di Parma, l’annuncio è stato dato dal suo agente. L’attore indiano era stato protagonista di numerose pellicole e aveva ottenuto fama internazionale, principalmente grazie a film come “Vita di Pi”, “The Millionaire”, “Il treno per il Darjeeling” e “Il destino nel nome”.

Come riporta La Gazzetta di Parma, l’attore aveva rotto il silenzio, nel 2018, in merito alla sua malattia. Khan aveva infatti annunciato di avere un tumore.

Morto a 53 anni l’attore indiano Irrfan Khan

Ma l’attore indiano, protagonista di “Vita di Pi”, aveva partecipato, con ruoli secondari, anche ad altri importanti film, come ad esempio “Inferno”, per la regia di Ron Howard (2016) e “Jurassic World”, per la regia di Colin Trevorrow (2015).

La notizia è stata riportata anche dalla nota emittente televisiva statunitense Cnn International, che, attraverso il suo canale Twitter, ha annunciato che “La star di Bollywood, conosciuto a livello internazionale per i ruoli in Vita di Pi e The Millionare, è morto oggi all’età di 53 anni”.

