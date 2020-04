Coronavirus, Azzolina ha parlato della scuola e del ritorno che gli studenti nelle aule. Il ministro ha sostenuto come sarà assolutamente necessario la riapertura a settembre.

Il ministro Azzolina ha parlato della situazione della scuola in Italia. A causa del COVID-19, infatti, le strutture scolastiche di ogni ordine e grado sono al momento chiuse e questo sta creando fortissimi disagi. I ragazzi si trovano costretti a dover imparare con modalità assolutamente nuove, inedite, che di certo non facilitano l’apprendimento. Schermi piatti e freddi che non permettono di sentire davvero vicini le persone con cui si interagisce. Per non parlare della difficoltà di interagire con i professori e gli amici, dovuti ai problemi di connessione e dei mezzi informatici. E bisognerebbe poi anche spendere qualche parole sugli universitari, in particolare chi ha un corso con tante attività laboratoriali, che stanno soffrendo l’assenza di strumentazioni e di insegnamenti face to face.

Coronavirus, Azzolina: “A settembre si tornerà a scuola”

Il ministro Azzolina ha parlato ai microfono di Skuola.net. “Stiamo lavorando con il Comitato di esperti in vista di settembre”, ha sostenuto. “A settembre a scuola si deve assolutamente tornare, stiamo pensando a varie opzioni, nessuno pensi non si stia lavorando”. Quindi settembre è la data decisa per il ritorno, fino ad allora gli studenti di tutta Italia resteranno al sicuro nelle proprie case e nelle modalità ufficializzate dai dpcm che seguiranno. “Il governo ha l’obbligo di garantire la salute dei cittadini. È un sacrificio oggi per ripartire più forti domani”, ha concluso.

