Secondo quanto riportato da UsWeekly, la coppia formata dall’attore hollywoodiano Orlando Bloom e la cantate Katy Perry sarebbe in crisi

Da ormai diverso tempo, l’attore hollywoodiano Orlando Bloom e la star della musica pop Katy Perry sono fidanzati, e sono pronti a mettere su famiglia. La cantante, infatti, aspetta la sua prima bambina ed è pronta a diventare madre. Secondo quanto riportato da UsWeekly, però, tra i due le cose non andrebbero a gonfie vele.

Complice la quarantena e l’emergenza sanitaria dovuta al Coronavirus, qualcosa si sarebbe rotto nella loro relazione. Al momento, non si sa se queste indiscrezioni abbiano un fondo di verità o si tratti di semplici speculazioni. Quel che è certo, è che i due sono legati dal desiderio di vedere la loro bambina nascere. Nessuno dei due ha accennato a problemi di questo tipo. È una semplice copertura o si tratta di una fake news da evitare?

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE >>> Belen travolge Instagram: mini abito e super scollatura – FOTO

Orlando Bloom e Katy Perry, nozze rinviate

Prima che scoppiasse l’emergenza Coronavirus, Orlando Bloom e Katy Perry avevano in programma di sposarsi in Giappone la prossima estate. Una cerimonia intima che avrebbe visto la sposa ancora col pancione. Ma, a causa di tutto quello che sta accadendo, i due si sono visti obbligati a rinviare il matrimonio al prossimo 2021.

Non si sa ancora se la coppia confermerà la location che li avrebbe dovuti ospitare quest’estate, o opteranno per una scelta diversa. A tutto questo, si devono aggiungere le indiscrezioni relative ad una crisi di coppia, che potrebbe addirittura far saltare l’intera cerimonia, dividendo i due ancor prima di ritrovarsi all’altare.

FORSE TI INTERESSA ANCHE >>> Diletta Leotta, il vestitino è cortissimo: pioggia di like – FOTO