Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri parla del decreto Covid di aprile: erogazione automatica del Bonus Inps e proroga di 2 mesi della Naspi

Milioni di italiani sono in attesa di capire cosa ci sarà nel pacchetto delle misure anti Covid-19 contenute nel decreto legge del mese di aprile. Il governo, con il nuovo provvedimento, sta cercando di includere in qualche modo anche coloro che erano rimasti esclusi da quello precedente. Innanzitutto, l’erogazione del bonus destinato ai lavoratori autonomi, secondo quanto affermato ad ‘Adnkronos‘ dal Ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, avverrà in maniera “automatica e immediata“, senza bisogno di ripresentare la domanda. L’indennizzo, attuato grazie al dl di marzo, sarà rinnovato e incrementato a tutte le persone che l’hanno già ricevuto. Inoltre, secondo Gualtieri, le procedure messe a punto renderanno l’erogazione della prossima tranche molto più rapida.

Covid-19, verso il decreto aprile: Gualtieri su Naspi e bonus autonomi. Ci sono anche colf e badanti

Come detto, l’obiettivo del governo, oltre a velocizzare i tempi dei pagamenti, è quello di estendere la platea dei beneficiari del bonus indirizzato ai lavoratori autonomi. Ad aprile, infatti, saranno ricompresi nell’indennizzo anche a favore di colf e badanti, che in questo periodo di emergenza Covid-19 non hanno potuto lavorare. Gualtieri mira ad ottenere un “nuovo strumento per aiutare le famiglie in difficoltà che non hanno reddito, pensioni o sussidi pubblici“. Per quanto riguarda gli ammortizzatori sociali, sarà prorogata di 2 mesi la Naspi, per chi ha chi ha il sussidio di disoccupazione in scadenza. “Ribadisco: nessuno deve perdere il lavoro a causa del Coronavirus – dice il ministro dell’Economia – il sostegno ai lavoratori ci sarà fino a quando ce ne sarà bisogno. Rilanciare gli investimenti e semplificare la burocrazia”.

@Gualtieri,sostegni a reddito finche' ce ne sara' bisogno. In dl aprile rifinanziati ammortizzatori, nessuno perda lavoro

