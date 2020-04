Telegram annuncia l’arrivo delle videochiamate di gruppo: presto saranno disponibili e, soprattutto, fa sapere il team, saranno sicure.

Telegram, arriva un’importante novità: presto saranno disponibili le videochiamate di gruppo. Il tutto, fa sapere il team di Telegram, sarà disponibile in “modalità sicura”. Come riporta infatti Tom’s Hardware, la notizia dell’arrivo delle videochiamate di gruppo è arrivata a poche ore dall’ufficializzazione della nuova versione, la 6.1.0.

Come molte altre applicazioni di messaggistica, Telegram ha notevolmente incrementato la sua utenza in questo particolare periodo. Infatti, vista l’attuale crisi emergenziale, dovuta all’epidemia da Coronavirus, sono molti gli utenti che, per mantenere attivi i contatti con amici e parenti, fa uso della messaggistica e delle videochiamate.

Annuncio di Telegram: in arrivo le videochiamate di gruppo

Come riporta Tom’s Hardware, alcuni portavoce del team di Telegram hanno fatto sapere al mondo che le nuove videochiamate di gruppo annunciate, saranno sicure. Sono molte le applicazioni di messaggistica che, in queste settimane, hanno annunciato importanti novità, visto il bacino d’utenza che registra, giorno dopo giorno, importanti incrementi. Si pensi, ad esempio, all’annuncio arrivato da Facebook, con la novità di Messenger Rooms, oppure alle importanti novità lanciate da Whatsapp, come ad esempio la possibilità di accogliere fino a 8 persone nelle videochiamate (whatsapp già disponeva della funzionalità “chiamata-video”).

Non poteva dunque mancare l’annuncio da parte di uno dei colossi della messaggistica, Telegram. Infatti, come riporta Tom’s Hardware, grazie ai suoi continui aggiornamenti, Telegram è tra le app del settore più scaricate in tutto il mondo. Si parla di 1,5 milioni di nuovi utenti al giorno, con traguardi che parlano di cifre altissime: 400 milioni di utenti registrati quest’anno. Nel 2018 l’app aveva registrato 200 milioni di utenti, la metà. Pur essendo ancora lontana dai numeri di Whatsapp, che registra cifre da record (si parla infatti di 2 miliardi di utenti), Telegram rimane uno dei colossi della messaggistica e, nelle ultime ore, potrebbe registrare nuovi incrementi, grazie all’importane novità delle videochiamate di gruppo.

