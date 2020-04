Coronavirus, il professor Brusaferro commenta il bilancio e approfondisce il capitolo mascherine. Ecco i luoghi in cui ne è fortemente consigliato l’utilizzo.

Coronavirus, continua ad esserci un moderato ottimismo nella comunità scientifica. A ribadirlo è il dottor Silvio Brusaferro, presidente dell’Istituto Superiore di Sanità, intervenuto quest’oggi in conferenza stampa per il bollettino medico.

Ecco il commento dell’esperto sul bilancio delle ultime 24 ore: “Il trend, al di là delle possibili flessioni legate al fine settimane, è di progressivo decremento fortunatamente sia per morti che positivi. Il trend generale va verso una riduzione come abbiamo visto anche venerdì scorso con R0 che mostra un effettivo decremento”.

Coronavirus, il bilancio di Brusaferro

Ma servirà estrema cautela, adesso, in vista della fase 2: “La circolazione del virus – sottolinea infatti Brusaferro – continuerà ad esserci. Il numero di casi è già presente mentre i morti sono un trascinamento di infezioni che ci sono state settimane fa. Questo però è un elemento ci dice che man mano che ci avvieremo verso aperture, dovremo monitorare attentamente casi e tutti gli indicatori finora studiati”.

Capitolo mascherine. Il professor Brusaferro, su diretta domanda, ha poi ribadito l’importanza dello strumento sanitario: “Le mascherine sono delle barriere. Degli strumenti che fanno sì che mentre parliamo e ci muoviamo, si riduca o elimini la possibilità di disperdere droplet. In realtà difende gli altri dalla nostra potenziale positività”.

In luoghi in cui vanno messe le mascherine

L’esperto ha poi elencati i luoghi in cui ne è fortemente suggerito l’utilizzo: “Le mascherine vanno usati negli ambienti confinati, ovvero luoghi chiusi, dove è difficile mantenere il distanziamento sociale. Per esempio i supermercati. Così come anche nei mezzi di trasporto dove mantenere il distanziamento sociale non è facile”.

Ma sia chiaro: la mascherina non rende invincibili. E soprattutto, evidenzia Brusaferro, non è il principale meccanismo di difesa dalla pandemia: “Questo vale anche negli ambienti aperti: se siamo da soli in un parco, non è un problema. Ma se aspettiamo il bus alla fermata e c’è gente, anche va utilizzata. La finalità di queste mascherine è questa. Ma va anche specificata una cosa: la mascherina non deve dare false sicurezze. E’ un elemento aggiuntivo, ma il lavaggio delle mani e il distanziamento sociali sono le misure più importanti da attuare”.

