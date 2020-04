Richard Gere ancora una volta papà. A 70 anni l’attore di “Pretty Woman” ha avuto il secondo figlio dalla moglie Alejandra Silva.

Ad agosto spegnerà ben 71 candeline eppure Richard Gere ha trovato il tempo per mettere al mondo il suo secondo genito con la moglie Alejandra Silva.

L’attore che ha raggiunto la fama mondiale con il film “Pretty Woman“, dal 2018 è sposato con l’attivista spagnola Alejandra Silva. I due poco più di anno fa avevano gioito per la nascita del loro primo pargolo, Alexander, nato nel febbraio del 2019.

Richard Gere festeggia il secondo figlio: la notizia lanciata dai tabloid spagnoli

A lanciare l’indiscrezione, confermata poi dalla stessa Alejandra Silva, ci ha pensato il tabloid spagnolo Hola!. Lo stesso giornale spagnolo, nel febbraio del 2019, aveva annunciato la nascita di Alexander primo genito della coppia.

Nonostante le notizie fatte trapelare dal tabloid spagnolo e dall’attivista Alejandra Silva, ancora non si conosce nè il nome, nè il sesso del neonato. Infatti l’attore americano, Richard Gere, ci tiene a condurre una vita riservata. Ma come annunciato in vecchie interviste, la speranza della coppia è la nascita di una figlia femmina.

La famiglia allargata dell’attore americano, infatti, è composta anche da James Jigme Gere, 19enne nato da un vecchio matrimonio con Carey Lowell e da Albert Friedland, figlio di Alejandra nato nel 2013 dal precedente matrimonio con Govind Friedland.

L.P.

Per altre notizie sul mondo del Gossip, CLICCA QUI !