Ricette veloci: ecco una una semplice ricetta per preparare un’ottima amatriciana per quattro persone.

Con pochi e semplici passaggi, scopriamo come cucinare una squisita pasta all’amatriciana per quattro persone. Una ricetta semplice e veloce, dal risultato garantito.

INGREDIENTI

400 g di pasta ( io ho utilizzato i rigatoni)

250ml di passata rustica

un quarto di cipolla

100 g di guanciale

50 g di pecorino

Ricette veloci: preparazione della pasta all’amatriciana

Per prima cosa, mettere a bollire l’acqua in pentola e, giunta all’ebollizione, aggiungere i rigatoni. La pasta non dovrà rimanere troppo tempo sul fuoco. Se si preferisce una cottura al dente, è consigliabile toglierla un paio di minuti prima, per concludere la cottura in padella, insieme al condimento.

Per quanto riguarda il condimento: partiamo dall’ingrediente cardine di questa ricetta, il guanciale. Dovrà avere la giusta quantità di grasso, in modo tale da potersi sciogliere al meglio in cottura. Molti, poi, sostengono che non si debba utilizzare la cipolla, ma non verrà mai saporita al punto giusto in sua assenza, per cui diffidiamo da questo “sentito dire” e la aggiungiamo al guanciale.

Quando il grasso del guanciale sarà sciolto al punto giusto e la cipolla inizia a dorarsi, solo allora aggiungiamo la passata di pomodoro, lasciandola cuocere, catturando i sapori del guanciale e della cipolla.

Giunta alla cottura, scoliamo la pasta e terminiamo la cottura insieme al suo condimento. Aggiungiamo il pecorino e, se vogliamo, anche un pizzico di peperoncino. Con questa semplice e, soprattutto, veloce ricetta, possiamo veramente stupire chiunque.

