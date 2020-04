Direttamente dalla Fish arriva la richiesta del raddoppio della pensione d’invalidità per tutto il resto del 2020

La Federazione Italiana per il Superamento dell’Handicap, tramite il suo presidente Vincenzo Flabella, ha chiesto il raddoppio della pensione d’invalidità per tutto il 2020. A riportare la notizia è l’Ansa che spiega come la richiesta al governo preveda che l’indennizzo per la pensione passi da 278 euro a 600 dal 1° maggio fino al dicembre di quest’anno. Questo vuol’essere un aumento straordinario delle provvidenze assistenziali per le disabilità documentate. L’operazione doverebbe avere un costo totale di 1 miliardo e 600 milioni rientrando in una manovra da 70 miliardi di euro.

Pensione invalidità, niente bonus da 600 euro? I chiarimenti

In queste settimane molti italiani si sono chiesti se coloro che avessero una pensione d’invalidità potessero richiedere il bonus da 600 euro. L’INPS ha già chiarito che chi percepisce una pensione di tipo assistenziale per invalidità, cecità e sordità civile può richiedere l’indennità una tantum di 600 euro. Detto questo, però, chi ha una pensione previdenziale e gode anche di quella di invalidità, non ha diritto al bonus. Border line la situazione legata ai lavoratori con problemi di disabilità che ricevono un piccolo contributo integrativo e per i quali è stata inviata una lettera di chiarimento al governo.

