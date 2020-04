Con alcune regole base anti Covid-19 pubblicate sul proprio sito web, Alitalia vuole garantire il massimo della sicurezza in aeroporto e in volo

Nell’ultimo periodo, l’emergenza Covid-19 ha decisamente stravolto il normale vivere di ogni cittadino del mondo. Dalle piccole azioni quotidiane date per scontate ai vari impegni, passando per il lavoro e i viaggi. Tutto cambiato per contenere la terribile pandemia. Anche il settore dei trasporti sta subendo le conseguenze del lockdown e, soprattutto in ottica ripartenza, sarà necessario attuare alcune misure di sicurezza per preservare la salute di tutti.

Alitalia, con una nota ufficiale sul proprio portale web, ha voluto fornire alcuni consigli e accorgimenti utili da mettere in atto a partire dal futuro prossimo. Si tratta di alcune regole che sia gli addetti ai lavori che i clienti dovranno rispettare, al fine di rendere l’intera esperienza di viaggio confortevole e totalmente sicura.

Alitalia, gli accorgimenti anti Covid-19 da seguire in aeroporto

Secondo quanto riferito nella nota di Alitalia, alcuni aeroporti saranno soggetti a misurazione della temperatura corporea. Qualora la temperatura superasse i limiti prestabilì, la partenza sarà vietata. Per quanto riguarda il distanziamento sociale, Alitalia invita ad effettuare il check-in online. Inoltre, sarà obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di un metro durante ogni fase di controllo prima di imbarcarsi. Consigliato anche l’utilizzo delle mascherine protettive.

Gli Enti Aeroportuali si occuperanno di sanificare gli aeroporti il più possibile. L’imbarco sarà effettuato per mezzo del jet-bridge. Nel caso occorresse utilizzare la navetta, è stato fissato un limite massimo di passeggeri per tratta, in modo da non creare assembramenti.

Alitalia, le regole da rispettare in volo

Alitalia ha confermato che i propri aerei saranno sanificati ed igienizzati ogni giorno. L’aria a bordo è pura al 99.7%, valore paragonabile a quello di una sala sterile. Inoltre, sarà garantita la distanza interpersonale di almeno un metro sugli aerei, con i posti accanto lasciati liberi. In volo, è obbligatorio indossare le mascherine protettive, fornite dalla Protezione Civile in caso il passeggero non ne abbia una con sé.

Ridotto al minimo il servizio di bordo, con cibo e bevande erogati in modo da consentire standard igienici elevati, in monoporzione sigillata. Le fasi di imbarco e sbarco dall’aereo dovranno seguire le regole comunicate dal personale di bordo. Sarà obbligatorio disporsi in fila indiana e mantenere la distanza di sicurezza di un metro, senza creare assembramenti.

