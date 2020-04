La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha chiesto l’apertura dei campi estivi per bambini a partire dal mese di luglio

La sindaca di Roma, Virginia Raggi, ha rivelato ai microfoni di Radio Cusano Campus di aver fatto una precisa richiesta riguardo la possibile apertura dei campi estivi dal mese di luglio. Questo ovviamente, spiega, qualora i dati epidemiologici fossero favorevoli. Alla base dell’idea c’è anche la volontà di salvaguardare i bambini dal punto di vista psicologico visto che, a sua detta, starebbero sviluppando dei turbamenti con l’assenza del contatto sociale con i loro coetanei.

Poi ha proseguito il suo intervento ammettendo che con la Regione Lazio c’è una buona sinergia riguardo il coordinamento in merito al coronaviurus. Nonostante ciò ha affermato che ci si aspettano più tamponi quotidianamente.

Roma va verso la Fase 2: la situazione

A Roma e nel Lazio si sta ragionando su quella che sarà la famosa Fase 2 del coronavirus. Tutto prenderà il via il 4 maggio, con la fine del lockdown, quando a riaprire dovrebbero essere le fabbriche. Successivamente, a metà di maggio, i negozi a dettaglio insieme a bar e ristoranti. Gli ultimi a riaprire saranno barbieri, parrucchieri e simili, forse ad inizio giugno.

Ovviamente, qualsiasi sia il luogo o l’attività, sia i titolari che i clienti dovranno rispettare delle misure di sicurezza ben precise. Non potranno esserci, ad esempio, sovraffollamenti. Andranno usate obbligatoriamente mascherine e guanti. In alcuni negozi potrebbe, inoltre, essere applicato un vetro divisorio in plexiglass a ‘tagliare’ la zona dove c’è la cassa ed il bancone con l’altra destinata ad i clienti. Difficile che questo, però, accada nei ristoranti dove però ci sarà una netta decurtazione dei tavoli. L’idea è di dimezzare ogni 8 tavoli, facendoli passare dunque a 4.

Per quello che riguarda invece gli spostamenti, la sindaca Raggi invoca ad utilizzare maggiormente biciclette e monopattini per quanto possibile.

LEGGI ANCHE—> Coronavirus, Sala: “A Milano cambieranno gli orari di scuole e negozi”