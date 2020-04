In Corea del Sud alcuni pazienti completamente guariti dal Coronavirus sono tornati ad essere positivi. Tra le ipotesi anche una mutazione genetica del virus

Mentre gran parte dei Paesi del mondo stanno combattendo per sconfiggere il Coronavirus, già si teme una nuova ondata. Essendo un agente patogeno nuovo e non ancora molto conosciuto, non è ancora ben chiaro se i pazienti che abbiano contratto il virus diventino automaticamente immuni, ma gli ultimi fatti potrebbero sconfessare questa tesi. Dalla Corea del Sud, infatti, arriva la notizia che 163 persone, precedentemente guarite dal Covid-19, sono tornare ad essere positive. A riportalo è la ‘Cnn‘ e la stessa cosa sta succedendo in alcune aree della Cina.

Coronavirus, in Corea del Sud pazienti guariti tornano positivi: le possibili cause

Non arrivano buone notizie, dunque, dal fronte orientale, dove sta tornando l’incubo del Coronavirus in zone uscite dall’emergenza. 163 pazienti in Corea del Sud, risultati completamente guariti sono tornati ad essere positivi al test del Covid-19. Secondo il Centro coreano per il controllo e prevenzione delle malattie, il KCDC, la percentuale di chi si riammala dopo essere guarito è molto bassa, poco superiore al 2%. Il vice-direttore del Centro, Kwon Joon-wook, ha precisato però che i pazienti recidivi non sono al momento contagiosi. L’ipotesi più probabile, secondo il KCDC, è quella che le persone nuovamente contagiate in realtà non sarebbero mai guarite del tutto. Ma riesaminando tre casi, gli scienziati hanno constatato che il virus non era attivo e, dunque, non contagiosi. Un’altra teoria presa in considerazione è che possa essere avvenuta una mutazione genetica del virus.

