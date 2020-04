All’età di 86 anni è morto l’attore Mario Donatone, noto al pubblico per il ruolo di Mosca nel film Il Padrino

All’età di 86 anni, a Roma, è morto l’attore Mario Donatone nella propria abitazione. Soffriva da lungo tempo di problemi di salute e, nonostante la notizia sia trapelata solo oggi 17 aprile, l’uomo sarebbe deceduto già tre giorni fa. Lascia la moglie Dora e il figlio Angelo.

Chi era Mario Donatone

Mario Donatone nacque a Tripoli, attuale capitale della Libia ma al tempo sotto il dominio italiano, ed arrivò in Italia al termine della Seconda Guerra Mondiale. La sua carriera cominciò con il film Bellissima di Luchino Visconti. Nella sua carriera ha lavorato con diversi registi, da Monicelli a Tornatore, passando per Argento e Vanzina. Divenne famoso al pubblico internazionale per aver interpretato il sicario Mosca, colui che uccide Michael Corleone ne Il Padrino III.

Il regista Francis Ford Coppola affermò di essere rimasto fin da subito entusiasta di lui e di averlo voluto accanto per oltre 10 mesi anziché soli…7 giorni. Diventa però una presenza assidua nei film dei fratelli Corbucci, partecipando a moltissime pellicole tra cui tutte quelle con protagonista Tomas Milian nei panni del commissario Giraldi.

Molto attivo anche nel teatro, è stato direttore di alcuni teatri, tra cui il Romano di Ostia Antica e quello del Castello di Santa Severa. Ha messo in scena circa quasi 150 commedie di diversi autori tra Italia ed estero.

