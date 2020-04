Coronavirus, da settembre nel Lazio sarà obbligatorio sottoporsi al vaccino antinfluenzale: ecco chi sarà coinvolto

Nicola Zingaretti, presidente della Regione Lazio, ha appena firmato un’importante ordinanza. Secondo quanto rivelato da Sky, essa prevede che sia obbligatorio il vaccino antinfluenzale per gli over 65 dal 15 settembre prossimo. Il provvedimento vedrebbe anche l’inidoneità temporanea del personale sanitario in mancanza di un vaccino. Divieto di accesso, invece, ai centri anziani o altri luoghi simili che non permettono il distanziamento sociale.

Coronavirus, com’è la situazione nel Lazio

I casi nuovi registrati di positivi al coronavirus oggi nel Lazio sono 144 con un aumento del 2,6% rispetto ad ieri.

“Per quel che riguarda i guariti, è record con 58 unità nelle ultime 24 ore per un totale di 978. I decessi sono stati 16 e i tamponi effettuati oltre 85 mila”, ha spiegato l’assessore D’Amato.

All’Asl Roma 2 i casi nuovi sono stati 28 di cui la maggior parte riconducibili a comunità religiose della zona. L’Asl Roma 4 di Civitavecchia vede 38 nuovi casi positivi, di cui 34 provenienti dalla Rsa Bellosguardo.

Per quel che riguarda le province, si registrano in totale 22 casi: 9 in provincia di Latina, 12 a Frosinone, 1 a Viterbo e zero a Rieti.

