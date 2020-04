Avete mai sognato di conoscere attori come DiCaprio e De Niro e partecipare a uno dei loro film? Con “All In Challenge”, il sogno potrebbe diventare realtà

Quante volte, guardando uno di quei film cult prodotti a Hollywood, ci si chiede come sia partecipare a produzioni così importanti? Vedere attori di fama mondiale impersonificare personaggi di ogni tipo, mettendo in scena storie che appassionano milioni di fan, fa sempre sognare. Ma, molto spesso, questo mondo appare lontano anni luce dalla realtà comune.

Grazie ad una challenge, questo sogno potrebbe diventare realtà. Si chiama “All In Challenge“, che consiste nel mettere all’asta alcune esperienze da parte di personaggi famosi, con il ricavato che andrà in beneficenza. Robert De Niro e Leonardo DiCaprio hanno deciso di mettere all’asta la possibilità di fare da comparsa nel prossimo film western di Martin Scorsese “Killers Of The Flower Moon”.

“All In Challenge”: di cosa si tratta

Si chiama “All In Challenge“, ed è una sorta di sfida benefica lanciata negli Stati Uniti da Michael Rubin. In parole povere, consiste in una vendita all’asta di alcune esperienze fuori dal comune, con i ricavati interamente devoluti ad associazioni benefiche come Meals on Wheels America, No Kid Hungry e America’s Food Fund. Al momento, in particolare, ci si sta rivolgendo ad associazioni per dare un pasto ai più bisognosi e aiutare chi sta subendo le conseguenze economiche del Coronavirus.

Con un video postato sui propri canali social, sia De Niro che DiCaprio hanno spiegato in cosa consisterà il loro premio: fare da comparsa nel nuovo film western di Martin Scorsese, con la possibilità di passare una giornata sul set e far parte della prima proiezione della pellicola. I due, inoltre, hanno nominato Matthew McConaughey, Ellen DeGeneres e Jamie Foxx.

