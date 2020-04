Palermo, scontro tra diversi veicoli che viaggiavano per strada e che ha avuto effetti a dir poco distruttivi quello che arriva dall’isola italiana.

Non erano ancora le 14 a Palermo, in Via Messina Marine, quando è scoppiato il caos. All’improvviso un autobus locale, una Volkswagen Golf e una Fiat 600 si sono scontrati in un sinistro stradale violentissimo. La dinamica dell’incidente non è ancora del tutto chiara, ma ci sono le prime ricostruzioni e le prime ipotesi già vengono formulate. Pare, infatti, che chi guidava la macchina tedesca avrebbe tentato il sorpasso, probabilmente proprio dell’auto italiana. Non riuscendo, però, a rientrare in tempo nella propria corsia, la macchina è finita inevitabilmente per scontrarsi frontalmente con il mezzo pubblico, che ha avuto nettamente la meglio. L’urto forte deve aver poi spinto il Golf a colpire la Fiat, provocando ulteriori danni e feriti.

Palermo, scontro tra due auto ed un autobus: un morto e tre feriti

Pare che il conducente del Golf andasse molto velocemente per cercare di fuggire ad una volante della polizia. L’uomo, secondo le prime indiscrezioni raccolte da Repubblica, pare fosse stato preso di mira per eccesso di velocità, e stesse sfuggendo ad una macchina delle forze dell’ordine. Ciò spiegherebbe anche il sorpasso maldestro ed incredibilmente pericoloso. Il conducente dell’auto tedesca è morto mentre lo stavano portando in ospedale. Altre tre persone sono invece rimaste solo lievemente ferite.

