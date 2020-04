L’emergenza sanitaria da Coronavirus sta colpendo gli Usa. Il presidente Trump è furioso con l’Oms e sospende i finanziamenti destinati all’organizzazione

La situazione d’emergenza causata dal coronavirus sta mettende in ginocchio anche la potenza economica numero uno al mondo, gli Usa. Il presidente Trump è furioso e decide di attaccare l’Organizzazione Mondiale della Sanità (Oms). Lo stesso Donald Trump, infatti, ha comunicato la sospensione dei finanziamenti all’Organizzazione, criticando duramente le misure prese. Infatti per il 45esimo presidente americano, l’Oms avrebbe fallito nell’ottenere tempestive informazioni riguardanti il Covid-19.

Il tycoon è furioso e continua a puntare il dito contro l’organizzaqzione mondiale, affermando di essere responsabile delle 2.228 vittime causate dal Coronavirus negli USA. Ogni anno gli Stati Uniti d’America indirizzavano ben 500 milioni di dollari all’organizzazione con i soldi dei contribuenti. Nel suo discorso, Trump ha informato che la Cina offrirebbe solamente 40 milioni all’Oms. Il presidente così decide di sospendere i fondi destinati all’Oms, prendendo una decisione rigida ma che era nell’aria da diversi giorni.

Coronavirus, USA: Trump ha fretta di riaprire ma i democratici lo contestano

Ma con una recessione oramai alle porte, l’unico obiettivo del presidente Trump è la riapertura il prima possibile. Infatti il tycoon vorrebbe riaprire il prima possibile. Durante la sua conferenza al Rose Garden, durata poco più di un’ora, il presidente americano ha affermato la sua intenzione di riaprire prima dell’1 maggio.

Trump infatti ha dettto che prima di far ripartire la nazione, sentirà telefonicamente tutti e 50 i governatori degli stati americani. Il tycoon ha poi nominato le diverse aziende che dovranno ripartire per far sì che le economia americana non crolli, facendo nomi importanti come: Goldman Sachs, Google, Apple, JP Morgan fino ad arrivare ai ristoranti più rinomati di New York. Trump ha concluso il suo discorso dichiarando che l’economia tornerà a spiccare il volo, con Wall Street che raggiungerà nuovi record.

Ma se Trump ha fretta di reaprire i democratici statunitensi non ci stanno, accusando il Presidente di mettere a repentaglio diverse vite. Inoltre i democratici accusano il 45esimo presidente di voler fermare i finanziamenti dell’unica organizzazione incaricata nella scopreta di un possibile vaccino contro il Covid-19. I democratici concludono il loro discorso con un duro attacco verso Trump, accusandolo di essere un presidente debole che scarica le colpe sugli altri.

Cresce la tensione quindi negli Stati Uniti con Trump che cerca la riapertura il prima possibile ed i democratici che puntano il dito contro l’inadeguatezza e l’irresponsabilità del Presidente americano.

L.P.

Per rimanere sempre aggiornato sulla Politica Estera, CLICCA QUI !

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24