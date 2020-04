Coronavirus: i dati registrati nelle ultime 24 ore per gli Usa sono preoccupanti. Il dato che emerge riguarda soprattutto il numero di decessi.

Usa: i dati registrati dalla John Hopkins University sono preoccupanti. Infatti, nelle ultime 24 ore, in America si sono registrati 2.228 decessi per Coronavirus. I dati confermano ancora che gli Usa sono il primo Paese al mondo per numero di contagi. Si parla infatti di 609.516 casi totali, con un totale di 26.057 decessi in tutto. Il secondo Paese al mondo per numero di contagi è invece la Spagna, primo Paese dunque in Europa. I dati riportati dalla John Hopkins University hanno registrato, per la Spagna, un totale di 174.060 contagi, con 18.255 decessi.

Leggi anche >>> Coronavirus, 104.291 contagi e 21.067 morti in Italia: numeri in calo – DIRETTA

Coronavirus: i dati sui decessi negli Usa

I dati sul numero di contagi e numero di decessi vengono restituiti quotidianamente e una delle fonti più attendibili a tal proposito è proprio la John Hopkins University. La stessa fonte ha dunque riportato i decessi per gli Usa nelle ultime 24 ore: 2.228 in tutto. Facendo riferimento ai dati dell’Università americana, si può determinare come l’Italia sia al terzo posto per numero di contagi (seconda in Europa alle spalle della Spagna). L’Italia conta ad oggi, infatti, 162.488 contagi, con un totale di 21.067 decessi. Dati confermati, nella giornata di ieri, anche dal capo del dipartimento della Protezione Civile, Angelo Borrelli.

Potrebbe interessarti anche: Coronavirus, il Mes spacca il centro-destra: Salvini contro Berlusconi

F.A.

Tutti gli aggiornamenti sul CORONAVIRUS sul nostro canale TELEGRAM >>> https://t.me/covid19LiveINEWS24