Coronavirus: la Danimarca è il primo Paese a riaprire le scuole. Dopo un mese di totale lockdown, oggi la riapertura di asili, materne ed elementari.

Coronavirus: a seguito di un mese di totale lockdown, la Danimarca è il primo Paese a riaprire le scuole. Come riporta Skytg24, proprio nella giornata di oggi si sono verificate le prime riaperture dei nidi, delle materne e delle scuole elementari. Il tutto, ovviamente, è stato programmato per mantenere le giuste distanze di sicurezza e per tener distante, per quanto possibile, i contagi. Le scuole medie e superiori riapriranno invece il 10 maggio, fatta eccezione per gli ultimi due anni di corso.

Come riporta Skytg24, la riapertura delle scuole in Danimarca si è avvalsa di un programma speciale che ha visto il distanziamento di due metri tra i banchi e la ricreazione organizzata in piccoli gruppi. Tutte queste norme di sicurezza sono state varate proprio perché non si può definire conclusa la fase cosiddetta emergenziale. Come leggiamo dalla fonte, tuttavia, non tutta la Danimarca ha aderito a questa iniziativa. Infatti, solo la metà dei comuni danesi ha optato per la riapertura della scuola. Allo stesso tempo, è il 35% delle scuole di Copenaghen ad aver riaperto i cancelli.

Coronavirus: riaprono le prime scuole in Danimarca

La Danimarca è dunque il primo Paese ad aver riaperto le scuole nella giornata odierna. Gli asili nido, le materne e le scuole elementari hanno riaperto i cancelli, ma per quanto riguarda le scuole medie e superiori, la riapertura è stata posticipata. Come riporta Skytg24, però, alcuni genitori si sono lamentati delle scelte di governo, tanto che alcuni hanno deciso di non riportare i propri figli tra i banchi di scuola, dal momento che la situazione di emergenza non può definirsi conclusa. Infatti, i dati riportati dalla John Hopkins University parlano, ad oggi, di 6.876 contagi totali per la Danimarca.

