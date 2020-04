Usa, Obama appoggia Biden. L’ex presidente degli Stati Uniti d’America ha decido di parlare e di dare il suo appoggio al candidato democratico.

Si chiama endorsement e da sempre è chiave in periodo di elezioni. E’ quando una persona famosa, specialmente un politico, appoggia un candidato alle elezioni presidenziali. Spesso un endorsement ha fatto cambiare le sorti del Paese e della corsa alla vittoria più di quanto ci piaccia ammettere. Pochissimi minuti fa è arrivato l’appoggio di Barack Obama a Joe Biden, candidato democratico per le elezioni presidenziali 2020. Il primo presidente di colore della storia degli Stati Uniti d’America ha appoggiato il candidato del proprio partito, quello democratico, per cercare di portargli più voti. Dopo la presidenza Trump, infatti, il partito democratico americano, vuole fare il massimo per cercare di portare un proprio membro nella Casa Bianca.

USA, Obama appoggia Biden: “Saprà guidarci in questo momento”

Barack Obama ha parlato di Joe Biden con un lunghissimo video youtube. Il primo presidente nero della storia degli Stati Uniti conosce bene Biden, avendolo avuto come vicepresidente durante il suo mandato, ed essendo un suo grande amico. Proprio lui, che secondo alcuni voci di corridoio avrebbe spinto Sanders a farsi da parte per l’unità del partito, ha appoggiato il suo ex vice. Di seguito un estratto del video, tradotto in italiano. “Scegliere Joe come numero due fu una delle decisioni migliori che io abbia mai preso. Ha tutte le qualità di cui abbiamo bisogno in un presidente, in un momento difficile come questo”.

