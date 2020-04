Coronavirus: le simulazioni effettuate dall’Università di Harvard hanno dimostrato che il contagio può riprendere non appena si allentano le restrizioni.

Studi sul Coronavirus: all’Università di Harvard, come riporta Tgcom24, è stato effettuato uno studio incentrato sul contagio del virus. I risultati di tale studio, pubblicati sulla rivista Science, parlano di “quarantena a singhiozzo” fino al 2022. Questo perché, fondamentalmente, senza l’approdo di vaccini o medicinali specifici, il virus può tornare ciclicamente non appena si allentano le misure di restrizione e di distanziamento sociale. La scuola di salute pubblica T.H. Chan, che fa capo all’Università di Harvard, ha effettuato numerose simulazioni matematiche che hanno portato ad affermare queste stime sulla quarantena.

Ciò che risulta fondamentale, come riporta Tgcom24, è la necessità di effettuare studi sierologici sulla popolazione. Senza questi, risulta quanto meno difficile affermare cosa succederà da qui al prossimo futuro.

Coronavirus: gli studi di Harvard sulla quarantena

Da quanto si apprende dagli studi effettuati ad Harvard, in assenza di medicinali specifici o di vaccini, la quarantena potrebbe continuare, a singhiozzo, almeno fino al 2022.

Ad oggi, la situazione mondiale della pandemia ci viene restituita dai dati registrati dalla John Hopkins University. In base ai dati, gli Usa risultano essere l primo Paese al mondo per numero di contagi. Gli americani contano infatti un totale di 584.073 contagi, con 24.485 decessi. Il secondo Paese per numero di contagi, primo in Europa, è la Spagna, che conta ad oggi 172.541 contagi totali, con 18.056 decessi. L’Italia è al terzo posto, con i dati aggiornati nel pomeriggio dalla Protezione Civile. In Italia si contano ad oggi 162.488 contagi, con 21.067 decessi. Seguono Francia e Germania, con, rispettivamente, 137.887 e 131.100 contagi totali. Prima di arrivare alla Cina, il primo Paese che ha dovuto fare i conti col Coronavirus, c’è ancora la Gran Bretagna, con 94.829 contagi in totale.

