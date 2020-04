Estate 2020 a rischio causa Coronavirus? Ce lo spiega il primario Massimo Galli

Come sarà l’estate in piena emergenza Coronavirus? Inevitabile porsi questa domanda, soprattutto per i sognatori chiusi in casa. Possiamo andare al mare? Si potrà tornare a viaggiare? Il sottosegretario al ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, Lorenzo Bonaccorsi, ha provato a rassicurare gli animi durante un’intervista per RaiNews24. “Stiamo lavorando affinché quest’estate si possa andare al mare”, ma sempre con le dovute accortezze.

Di certo è meglio che ci dimentichiamo, per quest’estate, viaggi fuori dall’Italia: volare oltre penisola sarà piuttosto complicato. D’altro canto una certezza che sembravamo avere prima, ci è stata smontata. Siamo veramente sicuri che con il caldo il virus sparirà? Al momento nessun epidemiologo o infettivologo ha saputo darci notizie su questo virus sconosciuto.

Estate da Coronavirus, parola al Primario Massimo Galli

Massimo Galli, direttore del reparto malattie infettive dell’Ospedale Luigi Sacco di Milano, si è pronunciato sull’estate in tempi di Covid-19. “Io mi auguro che non sia nemmeno necessario indossarle le mascherine, a luglio”. Apre uno spiraglio di speranza a chi, con la mente è già in vacanza, al mare e su di un lettino. Inevitabili misure di sicurezza come il distanziamento tra un ombrellone e l’altro, ma visti gli ultimi dati il professore Galli si dice positivo.

“Attenzione a non abbassare la guardia, il distanziamento sociale è necessario”. Ancora un po’ di preoccupazione per quelli che sono i casi che potrebbero scoppiare se ci fosse un po’ di allentamento, rilassamento, durante la fase 2.

