Coronavirus, la crisi della carta igienica: va a ruba nei supermercati e in molti paesi sta diventando introvabile

Nonostante i problemi intestinali siano estremamente rari nella malattia da Covid-19, i rotoli di carta igienica volano dagli scaffali di tutto il mondo.

Gli esperti affermano che sia dovuto alla necessità di una sensazione di controllo che incoraggia l’acquisto eccessivo di questo genere di prodotti.

Secondo Paul Marsden, uno psicologo del consumo presso l’Università delle Arti di Londra, questo processo di acquisto di carta igienica contro il panico è dovuto alla psicologia della “terapia al dettaglio”. Si basa sul tentativo di ritrovare sicurezza attraverso il possesso di alcuni generi specifici.

Secondo recenti studi, quando una persona entra in un supermercato, cerca principalmente valore e volumi elevati. Suggerisce che le persone sono attratte dalla grande confezione in cui arriva la carta igienica quando cercano di ritrovare un senso di controllo. Questo potrebbe essere il motivo per cui i rotoli sono scomparsi da molti scaffali dei supermercati. Suggerisce inoltre che la mancanza di una voce chiara da parte dei funzionari politici probabilmente alimenterà il panico generale degli acquisti.

Coronavirus, la crisi della carta igienica: perchè va a ruba nei supermercati

I social media sono pieni di immagini e video di scaffali vuoti e cittadini agitati che girano con carrelli pieni fino all’orlo.

Altri articoli segnalati come carenti sono: disinfettante per le mani, pasta, cibi in scatola e carne fresca.

Alcuni supermercati italiani e spagnoli hanno segnalato code con centinaia di persone presenti contemporaneamente. In tutto questo, la scelta di alcune nostre Regioni di accorciare l’orario di apertura dei negozi di generi alimentari non sembra essere stata felicissima.

Nonostante avvertimenti e consigli coerenti sul fatto che l’attuale minaccia al coronavirus non fermerà la fornitura di prodotti ai supermercati, scenari simili sono stati osservati in altri paesi come Regno Unito, Australia e Stati Uniti.

Con la mancanza di sintomi segnalati che richiedono una quantità superiore alla media di carta igienica, resta da capire dove la gente metta tutte queste confezioni in casa.

In un momento in cui il mondo ha bisogno di lavorare insieme e rimanere calmo e responsabile, è importante monitorare il comportamento di acquisto. Per cui niente panico e spese intelligenti.

