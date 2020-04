Calciomercato Inter, le dichiarazioni rilasciate dall’agente di Lautaro in merito al futuro del suo assistito preoccupano i tifosi

Lautaro Martinez, dopo l’esplosione avvenuta in questa stagione, è finito nel mirino di diversi top club d’Europa tra cui Barcellona e Real Madrid. Soprattutto i blaugrana pare abbiano deciso di puntare su di lui come sostituto di Luis Suarez. L’agente Sergio Zarate ha messo le cose in chiaro ai microfoni di Mediotempo e dichiarato che il calciatore andrà via: “Andrà sicuramente in Spagna. Barcellona? C’è una grande possibilità che vada lì. Martinez è un grande giocatore, non ha limiti”.

Poi lo stesso procuratore ha risposto alle parole di Zanetti, il quale aveva affermato che il Toro non si muoverà da Milano: “Loro mettono i soldi, ma è il giocatore che decide. Se Messi chiama, credo che ci siano delle possibilità per andare a giocare al fianco del migliore. L’Inter può dire quello che vuole, però chi decide è il mercato Se un top club d’Europa chiede un giocatore, non importa più la maglia”.

Calciomercato Inter, i possibili sostituti di Lautaro

L’Ad Beppe Marotta è già da tempo al lavoro per non farsi trovare impreparato in caso di addio dell’attaccante argentino. Sono diversi i profili messi nel mirino per sostituirlo. Al momento il primo nome sulla lista è Dries Mertens, attaccante d’esperienza che è in scadenza con il Napoli e non è detto che rinnovi. Nelle ultime ore si vocifera anche di un interessa per Kingsley Coman del Bayern Monaco che ha una valutazione di circa 60 milioni di euro. L’alternativa al belga comunque resta mario Gotze del Borussia Dortmund, altro calciatore in scadenza di contratto. Il Barcellona, comunque, nella trattativa per Lautaro vorrebbe inserire Dembelé come pedina di scambio. Nelle prossime settimane vi saranno sicuramente novità.

LEGGI ANCHE—> Calciomercato Milan, CLAMOROSO: Emery per la panchina!