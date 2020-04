Protagonista indiscussa dell’infanzia di tanti italiani, il lunedì di Pasquetta Cristina D’Avena terrà un concerto live sulla pagina Facebook dei succhi di frutta Skipper.

Quando si pensa alle sigle dei cartoni animati più famosi degli anni ’80 e ’90 e impossibile non menzionare Cristina D’Avena. In tempi di quarantena, dovendo necessariamente fare a meno della tradizionale gita fuori porta, ecco arrivare una buona notizia per tutti i suoi fan.

Per allietare la permanenza a casa di grandi e piccini infatti, Cristina D’Avena si esibirà in un concerto in live streaming, riproponendo le canzoni dei cartoni animati più famosi. L’iniziativa, in collaborazione con Zuegg, rientra nella campagna “Stay thirsty, stay a casa”, un progetto nato per tenere compagnia alle persone costrette a casa.

Cristina D’Avena in concerto su Facebook a Pasquetta

L’appuntamento è dunque per lunedì 13 aprile alle ore 16, sulla pagina Facebook dei succhi di frutta Skipper. All’evento, intitolato Pasquetta in Cameretta, prenderà parte anche lo youtuber Edoardo Mecca e – udite, udite, – il famoso pupazzo Uan del programma cult Bim Bum Bam.

Un’ora e mezzo di diretta live, in cui Cristina D’Avena oltre a ripercorrere i suoi cavalli di battaglia risponderà alle domande dei tanti fan di tutte le età. Ecco allora che sarà possibile rivivere, magari compagnia dei figli intanto sopraggiunti, classici come I Puffi, Lady Oscar, E’ quasi magia Johnny e tanti altri.

Non solo musica: lezioni di yoga e tante altre iniziative

Un appuntamento da non perdere per gli appassionati della cantante bolognese, che debuttò all’età di appena 3 anni allo Zecchino d’Oro con la canzone Il walzer del moscerino.

Tra le tante attività proposte dalla Zuegg in questo periodo di quarantena inoltre, vi segnaliamo le lezioni di yoga su Instagram e molte altre sorprese disseminate sui diversi canali social dell’azienda.

