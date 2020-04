La messa di Pasqua di Papa Francesco in diretta streaming

Una messa speciale, quella di Papa Francesco. Il Vaticano ha deciso di trasmettere la celebrazione di Pasqua in diretta streaming su tutte le piattaforme social e in diretta streaming anche sui canali social delle televisioni nazionali. Ve la proponiamo tratta da Sky, con l’augurio a tutti i nostri lettori che questa speciale celebrazione possa essere il punto di ripartenza per una vita più serena, specialmente per chi in questo momento è in difficoltà.

Ecco il video della messa di Pasqua di Papa Francesco in streaming: