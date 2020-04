Due senatrici sono state fermate e sono state oggetto di state oggetto di segnalazioni dalla Questura, la Casellati non ci sta

E’ da giorni che Maria Elisabetta Alberti Casellati, presidente del Senato, lancia un velato messaggio: le restrizioni e le serrate da Covid-19 valgono per tutti ma non certo per senatori e deputati. E’ proprio questo che l’ha portata iraconda a parlare di due casi di due senatrici fermate a Messina ed a Roma. A Palazzo Madama ha ammesso di trovare inaccettabile che 2 senatrici, sottoposte a regolare controllo della Polizia, sono state oggetto di segnalazioni alla Questura dei rispettivi paesi.

Covid-19, la Casellati iraconda a Palazzo Madama

“La libertà di circolazione – ha tuonato – è necessaria non soltanto per la partecipazione ai lavori di Commissione e di Aula, ma anche per lo svolgimento di questa importante funzione nell’intero Paese”. La Casellati ritiene che in un periodo d’emergenza del genere, dettato dal Covid-19, è indispensabile che senatori e deputati siano messi nelle condizioni di poter raccogliere le istanze delle comunità e portarle all’attenzione del Parlamento, così come di farsi promotori di ogni altra iniziativa utile ad alleviare le sofferenze e i disagi di famiglie e imprese.

